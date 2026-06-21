انطلقت في العاصمة الألمانية برلين فعاليات سلسلة المحاضرات العلمية والثقافية بعنوان: "روائع المتحف المصري الكبير"، تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبإشراف السفير محمد البدري، سفير مصر لدى ألمانيا الاتحادية، والدكتور أيمن فريد، رئيس قطاع العلاقات الثقافية والبعثات بوزارة التعليم العالي، وحضور مدير المكتب الثقافي المصري ببرلين، وفريدريكا زيفيرد، مدير المتحف المصري ببرلين.

وتُنظم هذه السلسلة العلمية بالتعاون بين المكتب الثقافي المصري ببرلين والمتحف المصري ببرلين، وبمشاركة عدد من أبرز المتخصصين في علم المصريات من الجامعات والمؤسسات العلمية الدولية، بهدف إلقاء الضوء على الكنوز الأثرية الفريدة التي يحتضنها المتحف المصري الكبير، وتعزيز الحوار الثقافي والعلمي بين مصر وألمانيا وأوروبا.

ويُعد المتحف المصري الكبير، الواقع عند أقدام هضبة الجيزة بالقرب من الأهرامات، أكبر متحف أثري في العالم مخصصًا لحضارة واحدة، حيث يمتد على مساحة تقارب 500 ألف متر مربع، ويضم أكثر من 100 ألف قطعة أثرية، يُعرض منها نحو 50 ألف قطعة للجمهور.

ويضم المتحف للمرة الأولى في التاريخ، العرض الكامل لمقتنيات الملك توت عنخ آمون، التي تتجاوز 5000 قطعة أثرية، بالإضافة إلى القارب الشمسي للملك خوفو، الذي يعود عمره إلى أكثر من 4600 عام، فضلًا عن التمثال العملاق للملك رمسيس الثاني، الذي يستقبل الزوار في البهو العظيم.

وأكد مدير المكتب الثقافي المصري ببرلين، في كلمته الافتتاحية، أن هذه السلسلة تأتي في إطار تعزيز الدبلوماسية الثقافية المصرية، والتعريف بالعظمة الحضارية لمصر القديمة من خلال منصة علمية رفيعة المستوى في قلب أوروبا، مشيرًا إلى أن المتحف المصري الكبير لا يمثل مجرد مؤسسة أثرية، بل هو مشروع حضاري عالمي يربط الماضي بالحاضر والمستقبل.

وأضاف أن استضافة نخبة من علماء المصريات من مختلف الجامعات العالمية تعكس المكانة الدولية التي تحظى بها مصر في مجالات البحث الأثري والدراسات التاريخية، مؤكدًا أن هذه الفعاليات تسهم في تعزيز الوعي الثقافي وتشجيع الجمهور الأوروبي على زيارة مصر واكتشاف المتحف المصري الكبير على أرض الواقع.

وأوضح أن الهدف الأساسي من هذه السلسلة لا يقتصر على العرض الأكاديمي للقطع الأثرية، بل يمتد إلى إلهام الجمهور ودعوتهم لخوض تجربة مباشرة داخل المتحف، إذ لا يمكن لأي وصف أو عرض بصري أن يعكس روعة التجربة الفعلية لزيارة هذا الصرح العالمي.

واختتم أن التعاون بين المؤسسات الثقافية والعلمية المصرية والألمانية يمثل نموذجًا ناجحًا في تعزيز الحوار بين الحضارات وبناء جسور التفاهم الإنساني من خلال الثقافة والمعرفة.

وتتضمن السلسلة مجموعة من المحاضرات المتخصصة يقدمها نخبة من علماء المصريات، من بينهم البروفيسور الدكتور نوزومو كاواي، الذي افتتح البرنامج بمحاضرة حول "قاعات توت عنخ آمون بالمتحف المصري الكبير".