فرنسا تحظر تقديم الكحول في الأماكن العامة مع تصاعد موجة الحر

دخل حظر تقديم المشروبات الكحولية في الأماكن العامة حيز التنفيذ في أجزاء من فرنسا، بما في ذلك باريس، اليوم الأحد، في وقت تشهد فيه البلاد موجة حر شديدة.

ويشمل الحظر، الذي فُرض خلال مهرجان الموسيقى السنوي "عيد الموسيقى" 35 مقاطعة من أصل 101 مقاطعة فرنسية، حيث أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تحذيرا باللون الأحمر اعتبارا من منتصف النهار.

وأعلنت الحكومة، أمس السبت، أن المحافظين في هذه المناطق سيفرضون حظرا على تقديم المشروبات الكحولية في الأماكن العامة، بهدف تخفيف الضغط على خدمات الطوارئ والرعاية الصحية.

كما أُلغيت فعاليات مهرجان "عيد الموسيقى" في بعض المناطق.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية إن التحذير قد يمتد إلى مناطق أخرى خلال الأيام المقبلة، مع توقعات بتجاوز درجات الحرارة مستوى 41 درجة مئوية، وهو الحد الأقصى المتوقع بعد ظهر الأحد.

كما تم إصدار تحذير من اندلاع حرائق الغابات.

وأمر وزير التعليم إدوار جيفراي بإغلاق 845 مدرسة ابتدائية وثانوية يوم الاثنين، وفقا لتقارير إعلامية.

كما طُلب من 1800 مؤسسة تعليمية أخرى إعادة التلاميذ إلى منازلهم في وقت مبكر من بعد الظهر، قبل بلوغ درجات الحرارة ذروتها.

ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المواطنين إلى توخي الحذر ومساعدة الآخرين عند الحاجة.

وكتب ماكرون على منصة "إكس": "لنأخذ في الاعتبار كبار السن وأطفالنا وجميع الأشخاص الذين يعيشون بمفردهم أو الذين هم في أوضاع هشة".