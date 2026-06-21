 الأتوبيس الترددي يخصص رقم واتساب لتلقي الشكاوى والمقترحات - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الأتوبيس الترددي يخصص رقم واتساب لتلقي الشكاوى والمقترحات

ميساء فهمي:
نشر في: الأحد 21 يونيو 2026 - 6:24 م | آخر تحديث: الأحد 21 يونيو 2026 - 6:24 م

أعلنت وزارة النقل، ممثلة في الشركة المصرية المشغلة لخدمة الأتوبيس الترددي السريع (BRT)، تخصيص رقم عبر تطبيق "واتساب" لاستقبال شكاوى واستفسارات ومقترحات المواطنين المتعلقة بالخدمة، وذلك في إطار جهودها المستمرة للارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة وتحسين تجربة التنقل للركاب.

وأوضحت الوزارة أن الرقم المخصص للتواصل هو: 01153153061، منوهة إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن منظومة العمل الهادفة إلى تعزيز قنوات التواصل المباشر مع الجمهور، بما يتيح سرعة تلقي الملاحظات ودراستها والتعامل الفوري مع الشكاوى، إلى جانب الاستفادة من المقترحات والأفكار التي من شأنها المساهمة في تطوير الخدمة ورفع كفاءتها التشغيلية.

وأشارت الشركة إلى أن فرق العمل المختصة ستتولى متابعة الرسائل الواردة عبر الرقم المعلن، وفحصها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، مشددة على أن آراء الركاب وملاحظاتهم تمثل أحد أهم عناصر تطوير منظومة النقل الجماعي الحديثة.

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