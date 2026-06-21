السكك الحديدية: إعادة تشغيل قطاري (محرم بك / برج العرب الجديدة) والعكس

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن إعادة تشغيل القطارين رقمي (4222 / 4223) ركاب "تحيا مصر" على خط (محرم بك / برج العرب الجديدة) والعكس، وذلك اعتبارا من يوم الثلاثاء القادم، وذلك لتلبية احتياجات الركاب والتيسير عليهم، خاصة مع انطلاق الموسم الصيفي.

وقالت الهيئة، في بيان اليوم الأحد، إن القطار رقم 4222 ينطلق من محطة محرم بك في تمام الساعة 6:20 صباحا، ليصل إلى محطة برج العرب الجديدة الساعة 7:50 صباحا، بتركيب مكون من جرار و4 عربات تحيا مصر.

وأضافت أن مواعيد قيام القطار 4222 من المحطات ستكون كالتالي:

(محرم بك الساعة 6:20 صباحا - المتراس الساعة 6:35 صباحا - عبد القادر الساعة 6:54 صباحا - العامرية الساعة 7:02 صباحا - كنج مريوط الساعة 7:09 صباحا - مريوط الساعة 7:16 صباحا - مطار برج العرب الساعة 7:25 صباحا - 25 يناير الساعة 7:40 صباحا - وينتهي مسيره بالوصول إلى محطة برج العرب الجديدة الساعة 7:50 صباحا).

وأشارت الهيئة إلى أن القطار يعود برقم 4223 من محطة برج العرب الجديدة في تمام الساعة 10:10 صباحا بنفس التركيب، ليصل إلى محطة محرم بك الساعة 11:40 صباحا، على أن يكون قيامه من المحطات على النحو التالي:

(برج العرب الجديدة الساعة 10:10 صباحا - 25 يناير الساعة 10:22 صباحا - مطار برج العرب الساعة 10:38 صباحا - مريوط الساعة 10:47 صباحا - كنج مريوط الساعة 10:55 صباحا - العامرية الساعة 11:03 صباحا - عبد القادر الساعة 11:09 صباحا - وينتهي مسيره بالوصول إلى محطة محرم بك الساعة 11:40 صباحا).