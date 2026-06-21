تسنيم عن مصدر بفريق التفاوض الإيراني: اكتمال الجولة الأولى من المفاوضات الرباعية

نقلت وكالة تسنيم عن مصدر مطلع في فريق التفاوض الإيراني في سويسرا، بأن الجولة الأولى من المفاوضات الرباعية اكتملت.

وسبق أن أعلنت قطر عقد الاجتماع الأول للجنة رفيعة المستوى بمشاركة ممثلين عن الولايات المتحدة وإيران، والدولتين الوسيطتين قطر وباكستان.

وأعربت الدوحة، عن تطلعها إلى أن تفضي هذه الاجتماعات للتوصل إلى اتفاق شامل ودائم يعالج جميع الجوانب التي تناولتها مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد بن محمد الأنصاري، إنه "تم تشكيل مجموعات فنية وتقنية متخصصة للتفاوض بشأن بنود الاتفاق النهائي، الذي سيغطي كل جوانب مذكرة التفاهم، بالإضافة إلى تشكيل مجموعات متابعة تعنى بتنفيذ المذكرة ومواكبة التقدم المحرز، وصولا إلى إبرام الاتفاق النهائي، بما يعكس التزام جميع الأطراف بالمضي قدما في العملية التفاوضية بحسن نية، وبهدف التوصل إلى اتفاق شامل ومستدام".

وأكد الأنصاري أن "دولة قطر ستواصل، بصفتها إحدى الدول الوسيطة، العمل مع باكستان وكافة الأطراف المعنية، لتهيئة بيئة إيجابية تُمكّن المفاوضات من تحقيق أهدافها".

وجدد تأكيد قطر "دعمها الكامل لكل الجهود الرامية إلى إنجاح المفاوضات والتوصل إلى اتفاق نهائي يعزز السلام المستدام والأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة".