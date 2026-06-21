قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن رئيس الأركان إيال زامير، نفذ جولة في جنوب لبنان مع قادة ألوية المناورة.

وأضاف أن زامير قال خلال جولته: "نواصل القتال. هدفنا واضح ولا يزال كما هو - حماية المستوطنات الشمالية والاسرائيليين. هذا هو ما نوجه إليه كل جهودنا؛ والعمليات في منطقتي علي طاهر وبوفورت تهدف أيضا إلى خدمة هذا الغرض"، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وواصل زامير: "وقف إطلاق النار المعلن هش، وعلينا أن نكون على أهبة الاستعداد لاستئناف العمليات القتالية، وإحباط التهديدات، والتحرك السريع للهجوم عند الضرورة. جميع موارد الجيش الإسرائيلي مخصصة لهذا الغرض."