 زامير من جنوب لبنان: وقف إطلاق النار هش.. ومستعدون لاستئناف القتال - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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زامير من جنوب لبنان: وقف إطلاق النار هش.. ومستعدون لاستئناف القتال

وكالات
نشر في: الأحد 21 يونيو 2026 - 5:55 م | آخر تحديث: الأحد 21 يونيو 2026 - 5:55 م

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن رئيس الأركان إيال زامير، نفذ جولة في جنوب لبنان مع قادة ألوية المناورة.

وأضاف أن زامير قال خلال جولته: "نواصل القتال. هدفنا واضح ولا يزال كما هو - حماية المستوطنات الشمالية والاسرائيليين. هذا هو ما نوجه إليه كل جهودنا؛ والعمليات في منطقتي علي طاهر وبوفورت تهدف أيضا إلى خدمة هذا الغرض"، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وواصل زامير: "وقف إطلاق النار المعلن هش، وعلينا أن نكون على أهبة الاستعداد لاستئناف العمليات القتالية، وإحباط التهديدات، والتحرك السريع للهجوم عند الضرورة. جميع موارد الجيش الإسرائيلي مخصصة لهذا الغرض."

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