رئيس إيران: لن نتراجع عن حقنا في تخصيب اليورانيوم

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إن بلاده لن تتراجع عن حقها في تخصيب اليورانيوم، مشددًا على أن الطرف المقابل "مُجبر على قبول هذا الحق" في إطار أي تفاهمات أو مفاوضات مستقبلية.

وصرح بزشكيان، بأن مواقف الطرف الآخر شهدت تغيرًا ملحوظًا، موضحًا أنه كان يطالب سابقًا بالتفاوض بشأن برنامج الصواريخ الإيراني، بينما بات اليوم يؤكد حق إيران في امتلاك قدراتها الصاروخية، وفق وكالة سبوتنيك.

وأضاف أن هذا التحول في المواقف يعود إلى ما وصفه بتضحيات القوات المسلحة الإيرانية، بما في ذلك الجيش والحرس الثوري، فضلًا عن حالة التماسك الوطني داخل البلاد.

وأعلنت قطر، في وقت سابق اليوم، بصفتها وسيطًا، انطلاق أعمال قمة بحيرة لوسيرن في سويسرا، والاجتماع الأول للجنة رفيعة المستوى، بمشاركة ممثلين عن أمريكا وإيران والدولتين الوسيطتين قطر وباكستان، معربة عن أملها في أن تسفر هذه الاجتماعات عن التوصل إلى اتفاق شامل ودائم يعالج جميع بنود مذكرة التفاهم.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، الدكتور ماجد الأنصاري، أنه تم تشكيل مجموعات فنية وتقنية متخصصة للتفاوض بشأن بنود الاتفاق النهائي، إلى جانب مجموعات متابعة لمواكبة تنفيذ مذكرة التفاهم ورصد التقدم نحو إبرام اتفاق نهائي، بما يعكس التزام الأطراف بمواصلة المفاوضات بحسن نية.

وأكد الأنصاري أن دولة قطر ستواصل، بالتنسيق مع باكستان، جهودها لتهيئة بيئة إيجابية تدعم مسار التفاوض، انطلاقًا من إيمانها بأهمية الحوار والدبلوماسية كسبيل أساسي لتسوية النزاعات، بحسب بيان من الخارجية القطرية.