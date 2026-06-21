فانس: تقدم كبير في المحادثات مع إيران بسويسرا

قال نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس إن "تقدما كبيرا" قد تحقق بالفعل في المحادثات بين مسئولين أمريكيين وإيرانيين في سويسرا، والتي تهدف إلى التوصل إلى اتفاق سلام طويل الأمد.

وقال فانس في منتجع بورجنشتوك الجبلي، حيث بدأت المحادثات قبل ساعات فقط اليوم الأحد: "ما طلبه منا الرئيس هو فتح صفحة جديدة وتحويل علاقتنا مع الشعب الإيراني".

وأضاف نائب الرئيس الأمريكي: "لقد أحرزنا بالفعل تقدما كبيرا خلال الساعات القليلة الماضية، وأتوقع أن نحقق المزيد من التقدم".

بدأت المحادثات بعد ظهر الأحد على ضفاف بحيرة لوسيرن. ووفقا لوزارة الخارجية في قطر، التي تتوسط بين البلدين المتحاربين إلى جانب باكستان، فقد شمل الاجتماع الأول رفيع المستوى ممثلين عن الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب وفود من باكستان وقطر.

وقالت قطر إن هناك أملا في أن تؤدي هذه الاجتماعات إلى "اتفاق شامل ودائم بشأن جميع النقاط ضمن إطار الاتفاق"، في إشارة إلى مذكرة التفاهم التي وُقعت مطلع هذا الأسبوع بين واشنطن وطهران ومهدت الطريق للمحادثات في سويسرا.

وبموجب بنود مذكرة التفاهم، من المقرر التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن إنهاء الأعمال العدائية، وكذلك بشأن البرنامج النووي الإيراني، خلال 60 يوما.

لكن هذه المحادثات طغت عليها الاشتباكات المستمرة بين القوات الإسرائيلية وجماعة حزب الله في لبنان، رغم وقف إطلاق النار الذي يعد جزءا من مذكرة التفاهم.