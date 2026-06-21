رئيس الوزراء الهندي: امتلاك قدرات بحرية قوية عامل حاسم في النفوذ الاقتصادي والاستراتيجي للدولة

قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم الأحد، إن من شأن امتلاك قدرات بحرية قوية أن يمثل العامل الحاسم في النفوذ الاقتصادي والاستراتيجي لأي دولة، مضيفا أن الهند تدرك ذلك جيدا وتستعد له.

وأوضح مودي، في خطاب ألقاه بعد تدشين ثلاث سفن تابعة للقوات البحرية تم تصنيعها محليا في ميناء سياما براساد موكيرجي، أن الهند لا تريد البقاء مجرد دولة مستوردة في قطاع الدفاع، وأن قواتها المسلحة لا يجب أن تكون مجرد سوق لتصريف منتجات العالم، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الهندية "برس تراست أوف إنديا."

وأضاف: "الاعتراف بقدراتنا يتحقق من خلال الاكتفاء الذاتي، لا من خلال التحول إلى سوق للعالم."

وتابع مودي: "لا يمكن لأي دولة أن تصبح قوة كبرى بدون تفوق بحري، فالتنمية والأمن والازدهار مرتبطة بالبحار، والدولة التي تمتلك قدرات بحرية تكون قوية وتتمتع بنفوذ اقتصادي واستراتيجي أكبر."

وأشار إلى أن الهند تدرك هذه الحقيقة جيدا، وهي تعمل على تهيئة نفسها لها.