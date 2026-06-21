الهند: مقتل 4 وإصابة 30 في حادث تصادم حافلة بشاحنة في البنغال الغربية

قالت الشرطة الهندية بأن 4 أشخاص لقوا حتفهم وأصيب ما لا يقل عن 30 آخرين، بعد اصطدام حافلة بشاحنة متوقفة في منطقة جلبيجوري بولاية البنغال الغربية، اليوم الأحد.

وقع الحادث على طريق سريع بالقرب من أولادابري، عندما اصطدمت حافلة تابعة لهيئة نقل شمال البنغال كانت في طريقها من مايناجوري إلى دوموهاني في منطقة باشيم بردهامان، بمؤخرة شاحنة كانت متوقفة على جانب الطريق حوالي الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي، بحسب وكالة برس تراست أوف إنديا.

وأدى الاصطدام إلى تهشم الجزء الأمامي من الحافلة واحتجاز عدد من الركاب بداخلها، ما استدعى عملية إنقاذ نفذتها الشرطة والسلطات المحلية.