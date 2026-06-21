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نفى مقربون من الدولي البلجيكي جيريمي دوكو وجود أي صلة بين غيابه عن مباراة الليلة والأنباء التي تحدثت عن اقتراب موعد ولادة زوجته.

ووفقًا لمصدر مقرب من اللاعب، فإن جناح مانشستر سيتي يعاني حاليًا من مرض تنفسي، وهو السبب الحقيقي وراء عدم مشاركته، حسبما ذكر موقع "ذا تاتش لاين".

وأشار المصدر إلى أن دوكو يتابع الجدل المثار حول غيابه بـ"حزن وإحباط"، في ظل انتشار تفسيرات غير صحيحة بشأن وضعه الشخصي.

وبحسب ما أوردته وسائل إعلام بلجيكية، فإن اللاعب يركز حاليًا على التعافي والعودة إلى كامل جاهزيته في أقرب وقت ممكن.