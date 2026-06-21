أكدت الفنانة وفاء عامر، أنها تعيش حالة من الاستقرار الفني خلال الفترة الحالية، مشيرة إلى أنها أصبحت تمتلك رفاهية اختيار الأعمال التي تضيف إلى مشوارها الفني سواء في السينما أو الدراما التلفزيونية.

وقالت وفاء عامر، في تصريحات صحفية، إنها تفضل التروي قبل الموافقة على أي عمل جديد، مؤكدة أن معيارها الأساسي هو جودة الدور وقدرته على تقديم إضافة حقيقية لمسيرتها، وليس مجرد الوجود على الساحة الفنية.

وكشفت الفنانة، عن استعدادها للعودة إلى شاشة السينما قريبًا من خلال فيلم جديد وصفته بـ«الضخم»، موضحة أن المشروع لا يزال في مرحلة التحضير، وأن تفاصيله الكاملة سيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة.

وعلى صعيد الدراما التلفزيونية، تواصل وفاء عامر تصوير مشاهدها في مسلسلها الجديد «المصحة»، الذي تتصدر بطولته، ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي اجتماعي مشوق، حول صراع محتدم بين زوجتين لرجل واحد، حيث تتفاقم مشاعر الغيرة والرغبة في الانتقام بينهما، ما يفتح الباب أمام سلسلة من الأزمات والتوترات النفسية والأحداث المتلاحقة.

ولا تقتصر حبكة العمل على الجانب الاجتماعي فقط، بل تمتد إلى أجواء الإثارة والتشويق البوليسي، من خلال ضابط شرطة يسعى إلى كشف غموض جريمة معقدة، في قضية تتشابك خيوطها وتتكشف أسرارها تدريجيًا مع تطور الأحداث.

ويشارك في بطولة المسلسل مجموعة من الفنانين، ويُنتظر أن يقدم معالجة درامية مختلفة تمزج بين الصراع النفسي والتشويق البوليسي، ما يجعله من الأعمال المرتقبة لدى الجمهور.