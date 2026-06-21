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واصلت البورصة المصرية الارتفاع اليوم الأحد - أول تعاملات الأسبوع - محققة مكاسب محدودة نسبيا.

وارتفع المؤشر الرئيسي إي جي أكس 30 بنسبة 0.11%، ووصل إلى مستوى 52679.45 نقطة.

وارتفعت البورصة المصرية الأسبوع الماضي بنحو 3.6%، ما يعني تعويض كل خسائر الأسبوع قبل الماضي، التي تراجع بها المؤشر الرئيسي، لكن في 4 جلسات فقط، إذ إن كان يوم الخميس عطلة بمناسبة رأس السنة الهجرية.

ولا تزال انباء الاتفاق الأميركي الايراني، الدافع الاهم لتجسن أداء الأسواق.

وخسرت البورصة المصرية الأسبوع قبل الماضي نحو 3.5%، إذ تراجع المؤشر الرئيسي إلى 50818.8 نقطة.

ويرجع تحسن أداء السوق إلى انباء توقيع مذكرة تفاهم بين أمريكا و إيران لفتح مضيق هرمز، والعمل على وقف الحرب.

وبلغت مكاسب المؤشر الرئيسي منذ بداية العام الحالي نحو 25.94 %.