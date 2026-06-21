قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية، اسماعيل بقائي، إن المحادثات الجارية مع الولايات المتحدة في الاجتماع الرباعي بحضور باكستان وقطر في سويسرا، تستمر ليوم واحد.

ونقلت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية عن بقائي قوله، اليوم الأحد، بشأن المحادثات في سويسرا: "من المقرر عقد المحادثات مساء وستستمر ليوم واحد، وفي الاجتماع الرباعي بحضور إيران والولايات المتحدة وباكستان وقطر، سنوضح بوضوح القضايا المطروحة، بما في ذلك الانتهاكات التي شهدناها حتى الآن".

وأضاف: "بعد المحادثات مع الوسطاء، والتي لن تكون رسمية، وبعد أن ساهم كل وسيط في تهيئة الأجواء واتخاذ الإجراءات اللازمة، سنتحدث لنرى ما سيؤول إليه الوضع".

وتابع بقائي: "في الاجتماع الرباعي، سيتم توضيح جميع القضايا التي نناقشها، بما في ذلك الانتهاكات التي شهدناها حتى الآن، بشكل جليّ".

وقال المتحدث باسم السلك الدبلوماسي: "هذا الاجتماع مخصص لتقديم المطالب، ولتوضيح الانتهاكات، وإيجاد حلول لها".

وتابع قائلا: "لا أعتقد أن هذه المحادثات ستستمر لأكثر من اليوم، والخطة هي أن تستمر ليوم واحد".

وفي إشارة إلى اجتماع اليوم بين عراقجي ونظيره السويسري، الذي يستضيف الاجتماع، قال: "يعقد اجتماع بين فريق التفاوض الإيراني والوسيط القطري. بعد ذلك، سنعقد اجتماعا مع باكستان، وفي فترة ما بعد الظهر، اجتماع رباعي بحضور وفود من إيران وامريكا وقطر وباكستان".

وحول ما إذا كان سيتم توقيع مذكرة التفاهم الموقعة مرة أخرى، أجاب بقائي: "لا، الوثيقة الموقعة مرة واحدة لا تُوقع مرة ثانية. وُقعت الوثيقة رسميا في 18 يونيو، واليوم، 21 يونيو، هو الاجتماع الأول بعد توقيع مذكرة التفاهم. ويتمحور الهدف الرئيسي لهذا الاجتماع حول مناقشة متابعة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم".

وأوضح بقائي: "وفقا للفقرة 13 من مذكرة التفاهم، فإن بدء المفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي مشروط بتنفيذ الفقرات 1 و4 و5 و10 و11 من مذكرة التفاهم".

وتابع قائلا: "الفقرة الأولى واضحة تماما، وهي في صدارة مذكرة التفاهم من حيث ترتيبها وأهميتها، وتعني وقف الحرب على جميع الجبهات، بما فيها لبنان، وهذا أمر بالغ الأهمية بالنسبة لنا. إضافة إلى هذه الفقرة، هناك فقرات أخرى يجب علينا اتخاذ سلسلة من الإجراءات لتنفيذها."

وقال بقائي: "يجب علينا ضمان تنفيذ واستمرار تنفيذ المفاوضات المتعلقة بتنفيذ هذه البنود، بما في ذلك تلك المتعلقة بإتاحة الأصول الإيرانية المجمدة، والمناقشات المتعلقة بإصدار التراخيص اللازمة لبيع النفط ومشتقاته ومنتجات البتروكيماويات، أو المناقشات المتعلقة بالتزامات أمريكية أخرى".

واضاف بقائي: "يهدف هذا الحوار إلى ضمان تنفيذ التزامات الطرف الآخر، وكما ذكرت، فإن على رأس هذه الالتزامات مناقشة وقف الحرب على جميع الجبهات، بما فيها لبنان".

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الايرانية: "مذكرة التفاهم واضحة. ينص البند الأول منها، بالإضافة إلى وقف الحرب، على احترام وحدة أراضي لبنان وسيادته الوطنية، وعندما نقول احترام وحدة أراضي لبنان، فإننا نعني أنه لا ينبغي أن تبقى أراضي لبنان تحت احتلال أي طرف أجنبي".