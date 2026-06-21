صدمة حرب إيران على سوق الألومنيوم تتراجع بفضل الإمدادات البديلة من الشرق الأوسط والصين

تسببت الحرب مع إيران في واحدة من أكبر الصدمات التي تعرض لها سوق الألومنيوم العالمي على الإطلاق، إلا أن موجة الارتفاع الجنوني للأسعار التي كان الكثيرون يتوقعونها قد تراجعت بسبب براعة المنتجين من الشرق الأوسط والصين.

وفي بداية الصراع، حذر مراقبو السوق من أنه ما لم يعاد فتح مضيق هرمز سريعا، فمن المرجح أن تنفد المواد الخام اللازمة لتشغيل منشآت صهر الألومنيوم خلال أسابيع، مما قد يفرض إغلاقات واسعة تدفع الأسعار إلى مستويات قياسية تتجاوز أربعة آلاف دولار للطن، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وتفاقمت هذه المخاوف بشكل كبير عندما استهدفت إيران منشآت صهر الألومنيوم في المنطقة بضربات صاروخية، وكان هناك إجماع واسع على أنه يبدو أن الألومنيوم سيكون من بين أكثر السلع تضررا بالحرب بعد النفط والغاز.

إلا أن منشآت صهر الألومنيوم في الشرق الأوسط نفذت خلال الأسابيع الأخيرة سلسلة من العمليات اللوجستية المعقدة لتأمين احتياجاتهم من الألومينا والمواد الخام الأخرى، بما في ذلك شحنات بحرية مرت عبر المضيق، مما ساهم في تجنب إغلاقات واسعة في منطقة تستحوذ على نحو 10% من إنتاج الألومنيوم العالمي.

وبالإضافة إلى منطقة الخليج، اضطلعت منشآت صهر الألومنيوم في الصين وإندونيسيا بدور مهم في ضبط السوق العالمية عبر الحفاظ على مستويات الإنتاج والإمدادات لحين عودة الصادرات إلى مستوياتها الطبيعية.

ورغم انحسار المخاوف من أزمة فورية، لا يزال المحللون والتجار والمستثمرون منقسمين بشأن سرعة تعافي السوق من هذه الأزمة.