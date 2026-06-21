شهيد وعدد من الإصابات في قصف استهدف خيمة للنازحين داخل مدرسة غرب مدينة غزة

استشهد مواطن فلسطيني وأصيب عدد آخر، اليوم، جراء استهداف طائرة استطلاع تابعة للاحتلال خيمة تؤوي نازحين داخل مدرسة ابن سينا في منطقة الشاطئ الشمالي غرب مدينة غزة.

وبحسب وكالة «شهاب»، أفادت مصادر محلية بأن طائرة استطلاع للاحتلال أطلقت صاروخًا باتجاه خيمة للنازحين داخل ساحة مدرسة ابن سينا، ما أدى إلى استشهاد مواطن على الفور وإصابة عدد من النازحين بجروح متفاوتة، بينهم حالات وصفت بالمتوسطة.

وأضافت المصادر أن طواقم الإسعاف والدفاع المدني هرعت إلى المكان فور وقوع الاستهداف، حيث جرى نقل الشهيد والمصابين إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج، فيما سادت حالة من الخوف والهلع بين مئات النازحين الذين يتخذون من المدرسة مركزًا للإيواء.

ويأتي هذا القصف في ظل استمرار استهداف الاحتلال لمراكز الإيواء والمدارس التي تؤوي آلاف العائلات النازحة في مختلف مناطق قطاع غزة، ما يفاقم الأوضاع الإنسانية الصعبة ويزيد من معاناة المدنيين الذين اضطروا للنزوح جراء الحرب المتواصلة على القطاع.

وتشهد مدينة غزة ومناطق شمال القطاع تصعيدًا متواصلًا في الغارات الجوية والقصف المدفعي، بالتزامن مع تدهور الأوضاع الإنسانية ونقص حاد في الخدمات الأساسية والمستلزمات الطبية داخل المستشفيات.