وزير الدفاع الإسرائيلي: قواتنا لن تنسحب من المنطقة الأمنية في جنوب لبنان

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الأحد، إن قوات الجيش لن تنسحب من المنطقة الأمنية في جنوب لبنان.

وأضاف في تصريحات، نقلها موقع «كيبا» العبري، أن «إعلان وقف إطلاق النار لا يغير من حرية تحرك الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان».

وزعم أن الجيش يتحرّك «بقوة كبيرة» لإزالة التهديدات، وأحبط العديد من هجمات حزب الله، وألحق أضرارًا بالغة ببنيته التحتية.

وشدد على أن «الحفاظ على أرواح الجنود والمدنيين يمثل أولوية قصوى ومطلقة»، بحسب تعبيره.

وادعى أن «وقف إطلاق النار الذي أُعلن عنه أمس، يُبقي الجيش الإسرائيلي في جميع المواقع داخل المنطقة الأمنية التي تحمي المستوطنات الشمالية».

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية، السبت، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، أمرا الجيش الإسرائيلي بوقف إطلاق النار دون الانسحاب من مناطق السيطرة جنوبي لبنان، في وقت حمّل فيه حزب الله اللبناني إسرائيل المسئولية الكاملة عن انتهاك وقف لإطلاق النار أُعلن، يوم الجمعة.

وقالت القناة الإسرائيلية إن قرار نتنياهو وكاتس جاء بالتنسيق مع الولايات المتحدة، وأشارت إلى أن تعليمات وقف إطلاق النار نُقلت إلى القوات العاملة على الأرض.

ونقل موقع «والا» عن مصدر عسكري إسرائيلي أن رئيس الأركان إيال زامير، أصدر تعليمات بوقف إطلاق النار جنوبي لبنان في ختام اجتماع لتقييم الوضع الأمني.