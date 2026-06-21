تراجع نسبة تأييد حكومة رئيسة الوزراء اليابانية تاكايشي إلى أدنى مستوى لها منذ توليها منصبها

أظهر استطلاع للرأي أجرته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، اليوم الأحد، تراجع نسبة تأييد حكومة رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي إلى 8ر55%.

وتمثل النسبة أدنى مستوى لها منذ توليها منصبها في أكتوبر الماضي، في ظل استمرار هيمنة حالة من عدم اليقين على الدولة الفقيرة بالموارد بسبب التداعيات الاقتصادية للصراع في الشرق الأوسط.

وفي الاستطلاع الهاتفي الذي أجري خلال مطلع الأسبوع الجاري، بعد أن توصلت الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق سلام مبدئي تضمن إعادة فتح طهران لمضيق هرمز، رأى 7ر54% من المشاركين أنه ليس هناك داعي لإرسال قوات الدفاع الذاتي اليابانية إلى الممر الملاحي الحيوي، لتأمين مرور السفن التجارية، بينما رأى 6ر36% خلاف ذلك.

وفي ظل استمرار معاناة الأسر من ارتفاع الأسعار، أظهر الاستطلاع أيضا أن النسبة الأكبر من المشاركين (بواقع 9ر43%)، قالت إن خفض معدل ضريبة الاستهلاك على المواد الغذائية والمشروبات من 8% في الوقت الحالي إلى 1%، يعد مقبولا إذا سمحت الفكرة بتطبيق أسرع، بينما دعا 6ر22% إلى خفضها إلى الصفر، بحسب ما كانت قد تعهدت به الأحزاب الحاكمة.