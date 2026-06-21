كييف تعلن إسقاط 96 طائرة مسيرة روسية خلال الليل

أعلن سلاح الجو الأوكراني، في بيان عبر تطبيق "تليجرام"، اليوم الأحد، أن قوات الدفاع الجوي الأوكراني أسقطت 96 من أصل 105 طائرات مسيرة، أطلقتها روسيا خلال هجوم جوي على شمال وجنوب وشرق ووسط أوكرانيا خلال الليل.

وقال البيان إن القوات الروسية شنت هجوما جويا على أوكرانيا، خلال الليل، باستخدام صاروخين باليستيين من طراز إسكندر-إم/إس-تم إطلاقهما من منطقة فورونيج، وصاروخين باليستيين من طراز كينجال تم إطلاقهما من الجو فوق منطقة ريازان، بالإضافة إلى 105 طائرات مسيرة من طراز "شاهد"، وجيربيرا، وإيتالماس وطرز أخرى، تم إطلاقها من مناطق أوريل، وكورسك، وبريانسك، وميليروفو، وبريمورسكو-أختارسك الروسية، بالإضافة إلى منطقتي كاشا وتشودا بشبه جزيرة القرم، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وأضاف البيان أنه تم صد الهجوم من قبل وحدات الدفاع الجوي ووحدات الحرب الإلكترونية والطائرات المسيرة وفرق النيران المتنقلة التابعة لسلاحي الجو والدفاع الجوي الأوكرانيين.

وبحسب البيانات الأولية، وحتى الساعة 09:00 صباح اليوم الأحد، أسقطت قوات الدفاع الجوي أو عطلت 96 طائرة مسيرة روسية من طرز مختلفة في شمال وجنوب وشرق ووسط أوكرانيا.

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الأحد، أن قوات الدفاع الجوي أسقطت خلال الليل 239 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية ومياه بحري آزوف والأسود.

وقال البيان "خلال الليلة الماضية، اعترضت وأنظمة الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 239 طائرة مسيرة أوكرانية"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف البيان أنه تم إسقاط الطائرات المسيرة "فوق أراضي مقاطعات أستراخان، وبيلجورود، وبريانسك، وكورسك، وأوريول، وروستوف، وإقليم كراسنودار، وجمهورية القرم، وجمهورية أديجيا، وفوق مياه بحري آزوف والأسود".

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.