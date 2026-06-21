ماليزيا تعزز الدعم على الديزل مع اقتراب الانتخابات العامة

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تعتزم ماليزيا وضع حد لأسعار الديزل للمواطنين على أساس سعر أقل ابتداء من الشهر المقبل، حيث يسعى رئيس الوزراء أنور إبراهيم للموازنة بين ضغط الدعم على المالية وبقائه السياسي مع اقتراب الانتخابات.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن سعر الديزل المدعم سيبلغ 10ر2 رينجيت (51ر0 دولار) للتر، مقارنة بـ 15ر2 رينجيت حاليا، حسبما قال أنور اليوم الأحد خلال زيارة لولاية ساراواك.

وقال أنور إنه في ظل استمرار " الضغط على إمدادات النفطة العالمية بسبب الأزمة في الشرق الأوسط، تعد هذه الخطوة مهمة لضمان وصول الدعم الحكومي للماليزيين والحد من تسرب وتهريب الديزل المدعم".

وكانت وزارة المالية قد قالت الأسبوع الماضي إن فاتورة دعم البنزين والديزل تبلغ نحو 5ر3 مليار رينجيت شهريا بسبب ارتفاع أسعار الوقود عالميا.