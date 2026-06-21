مسيرة احتجاجية في كندا دعما للنساء بأفغانستان

تجمعت نساء أفغانيات ومدافعات عن حقوق الإنسان وأفراد من الجالية الأفغانية خارج مبنى بلدية كالجاري في كندا للاحتجاج على الاعتقالات الأخيرة للنساء والفتيات غرب أفغانستان والمطالبة باتخاذ إجراء دولي أكبر حول حقوق المرأة.

وقالت المنظمات إنه تم تنظيم المظاهرة ردا على الاعتقالات الأخيرة لعشرات من النساء والفتيات في ولاية هيرات والقمع العنيف للاحتجاجات اللاحقة، حسب وكالة خاما برس الأفغانية للأنباء اليوم الأحد.

يأتي الاحتجاج فيما تواصل منظمات حقوقية التعبير عن القلق حيال القيود المفروضة على النساء والفتيات الأفغانيات، بما في ذلك حظر التعليم الثانوي والعالي والقيود على فرص العمل والقيود على مشاركتهن في الحياة العامة.

وتردد أن منظمات دولية وصفت الإجراءات مرارا بأنها من بين أشد القيود المفروضة على حقوق المرأة في العالم.

وقالت متحدثات في المسيرة الحاشدة إن النساء الأفغانيات مستبعدات من المدارس وأماكن العمل والأماكن العامة، منذ حوالي خمس سنوات، ووصفن الوضع بأنه "فصل عنصري بين الجنسين" وطالبن بمناقشة القضية بشكل رسمي في البرلمانات الغربية والمؤسسات الدولية.