 ألمانيا.. تضاؤل الآمال في العثور على 3 مفقودين بعد نزولهم للسباحة في نهر الراين - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ألمانيا.. تضاؤل الآمال في العثور على 3 مفقودين بعد نزولهم للسباحة في نهر الراين

(د ب أ)
نشر في: الأحد 21 يونيو 2026 - 1:36 م | آخر تحديث: الأحد 21 يونيو 2026 - 1:36 م

قالت متحدثة باسم الشرطة الألمانية لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، اليوم الأحد، إن هناك ثلاثة أشخاص في عداد المفقودين بعد أن نزلوا للسباحة في نهر الراين، خلال موجة الحر التي تجتاج البلاد.

وقالت: "علينا أن نفترض الأسوأ"، مضيفة أن عمليات البحث عن المفقودين الثلاثة قد توقفت.

وكان زورق تابع للشرطة قد انطلق مساء أمس السبت، للبحث في النهر بعد عدم عودة رجل /50 عاما/ بعد نزوله للسباحة.

وأخبر شهود على ضفة النهر، طاقم البحث والانقاذ خلال عملية البحث، أن هناك شخصين آخرين، /23 و27 عاما،/ لم يظهرا على السطح. وتردد أنهما لا يجيدان السباحة، ولم تسفر عمليات البحث الأولية عن العثور عليهما.

وكان رجل /23 عاما/ قد غرق أمس السبت، في بحيرة تقع بالقرب من كارلسروه. وقال متحدث باسم الشرطة إن فرق الإنقاذ انتشلت جثته من الماء.

 

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