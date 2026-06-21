قالت متحدثة باسم الشرطة الألمانية لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، اليوم الأحد، إن هناك ثلاثة أشخاص في عداد المفقودين بعد أن نزلوا للسباحة في نهر الراين، خلال موجة الحر التي تجتاج البلاد.

وقالت: "علينا أن نفترض الأسوأ"، مضيفة أن عمليات البحث عن المفقودين الثلاثة قد توقفت.

وكان زورق تابع للشرطة قد انطلق مساء أمس السبت، للبحث في النهر بعد عدم عودة رجل /50 عاما/ بعد نزوله للسباحة.

وأخبر شهود على ضفة النهر، طاقم البحث والانقاذ خلال عملية البحث، أن هناك شخصين آخرين، /23 و27 عاما،/ لم يظهرا على السطح. وتردد أنهما لا يجيدان السباحة، ولم تسفر عمليات البحث الأولية عن العثور عليهما.

وكان رجل /23 عاما/ قد غرق أمس السبت، في بحيرة تقع بالقرب من كارلسروه. وقال متحدث باسم الشرطة إن فرق الإنقاذ انتشلت جثته من الماء.