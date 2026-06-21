شبه جزيرة القرم تعلن تعليق بيع الوقود بعد هجمات أوكرانية استهدفت مصافي النفط الروسية

أعلنت السلطات في شبه جزيرة القرم المحتلة من قبل روسيا تعليق بيع الوقود في محطات الوقود، مع قصر الإمدادات على الخدمات الحكومية فقط، وذلك في أعقاب هجمات بطائرات مسيرة أوكرانية استهدفت مصافي النفط الروسية.

وأعلن حاكم شبه الجزيرة القرم المعين من قبل موسكو، سيرجي أكسيونوف، عبر تطبيق تليجرام، أنه اعتبارا من الساعة التاسعة صباح اليوم الأحد بالتوقيت المحلي، سيقتصر توفير الوقود على الخدمات الأساسية المرتبطة بتشغيل المرافق الحيوية وأمن شبه جزيرة القرم، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال أكسيونوف، في وقت سابق من اليوم الأحد، إن أربعة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم جراء هجوم أوكراني خلال الليل.

وأضاف أكسيونوف أن الهجمات أسفرت كذلك عن إصابة 28 شخصا آخرين.

وذكرت قنوات مؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي تقارير أفادت بوقوع انفجارات وحرائق في مناطق متفرقة من شبه الجزيرة.

كما أفادت قناة "كريمسكي فيتر" على تطبيق تليجرام باندلاع حريق في مستودع وقود بميناء كيرتش، الواقع عند الطرف الشرقي من شبه الجزيرة، وتصاعد سحابة كثيفة من الدخان فوق المدينة.

وأغلقت السلطات المحلية حركة المرور على الجسر الذي يربط كيرتش بالبر الروسي خلال الليل.

كما أشارت تقارير إلى تعرض ميناء كافكاز الواقع على الجانب الروسي من مضيق كيرتش لهجوم أيضا. ويضم الميناء محطة لتخزين الوقود ومستودع نفط.