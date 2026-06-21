إصابة 8 أطفال في حادث سير على طريق سريع بألمانيا

أفادت متحدثة باسم الشرطة الألمانية، اليوم الأحد، بإصابة 13 شخصا، بينهم ثمانية أطفال، في حادث سير وقع على طريق سريع في جنوب غرب البلاد.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى على متن مروحية، من موقع الحادث الذي وقع بالقرب من بلدة كيرشاردت الصغيرة، حيث أوضحت المتحدثة أن بعض الإصابات خطيرة، ولكن ليس هناك أي حالة مهددة للحياة.

ووقع الحادث مساء أمس السبت، عندما اصطدمت حافلة صغيرة كانت تقل الأطفال، بنهاية طابور من السيارات. كما لم ينتبه سائقا المركبتين اللتين كانتا خلف الحافلة لوجود طابور السيارات، فاصطدما بالحافلة.

واستمرت عمليات فرق الإنقاذ لمدة خمس ساعات، حيث تم إغلاق أحد جانبي الطريق السريع بالكامل أمام حركة المرور.