مدير الوكالة الدولة للطاقة الذرية: يجب منح الدبلوماسية كل فرصة ممكنة للنجاح في هذه اللحظة الحاسمة

قال مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، إنه التقى بوزير الخارجية السويسري إينياتسيو كاسيس، اليوم الأحد، للاطلاع على آخر المستجدات المتعلقة بإيران، والمسار المستقبلي للمفاوضات.

وشدد في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، صباح الأحد، على «ضرورة منح الدبلوماسية كل فرصة ممكنة للنجاح في هذه اللحظة الحاسمة».

وصرح مصدر مطلع لشبكة «سي بي إس» الأمريكية، بأن جروسي سيقود جانبًا من المفاوضات الفنية المتعلقة ببرنامج إيران النووي.

وتنص مذكرة التفاهم، المكونة من 14 مادة، على أن تتولى الوكالة الدولية للطاقة الذرية مسئولية إجراء عمليات التفتيش والتحقق، فضلًا عن الإشراف على عملية تخفيف اليورانيوم المخصب في إيران.

وفي مقابل موافقة إيران على السماح للمفتشين بالعودة إلى المواقع، التي يفترض أنها تشمل فوردو ونطنز وأصفهان التي قصفتها الولايات المتحدة العام الماضي، فإن الولايات المتحدة مستعدة للإفراج عن مليارات الدولارات من الأصول الإيرانية المجمدة، على أن تستخدم طهران هذه الأموال لشراء الغذاء والدواء وتلبية الاحتياجات الإنسانية الأخرى.

وتعتقد الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن معظم مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 بالمئة، وهي نسبة قريبة من مستوى التخصيب اللازم لصنع الأسلحة، البالغ 440 كيلوجراما، مخزن في أصفهان، مع وجود كميات أقل في نطنز وفوردو.