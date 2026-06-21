فانس: نأمل تحقيق تقدم بالملف النووي ومسألة وقف إطلاق النار في لبنان

أعرب نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس، عن أمله في إحراز تقدم ملموس بشأن الملف النووي الإيراني ومسألة وقف إطلاق النار في لبنان، وذلك قبيل انطلاق المفاوضات المرتقبة مع طهران في سويسرا.

جاء ذلك في تصريحات صحفية مساء السبت قبيل صعوده الطائرة مغادرا واشنطن للمشاركة في المحادثات.

وقال فانس: "سأتمكن من البقاء هناك ليوم أو يومين فقط. وأتمنى أن نتمكن من تحقيق تقدم في القضية النووية وفيما يتعلق بوقف إطلاق النار في لبنان".

وتابع: "أعتقد أن هذين هما الموضوعان الرئيسيان اللذان يتعين علينا التركيز عليهما، وأنا على ثقة بأن الإيرانيين سيرغبون أيضاً في مناقشتهما".

في ردّه على سؤال حول ما إذا كانت الهجمات الإسرائيلية المستمرة على لبنان تشكل تهديداً للمسار الدبلوماسي، أوضح نائب الرئيس الأمريكي: "على الرغم من العناوين الإخبارية، فإن الوضع هناك يشهد تحسناً في الواقع، والاشتباكات تتباطأ نسبياً. سيتعين علينا إدارة هذا المسار باستمرار لضمان أمن وسلامة كل من إسرائيل ولبنان".

وأردف فانس قائلا: "يجب علينا إيقاف الاشتباكات لفترة كافية تجعل من وقف إطلاق النار أمرا مستداما، وهذا هو بالضبط ما سنحاول القيام به".

وكان فانس قد صرّح في بيانه الأخير بشأن المفاوضات الإيرانية، أن المحادثات قد تبدأ في أقرب وقت يوم الأحد الموافق 21 يونيو، مؤكداً أنه سينضم إلى اللقاءات بعد إجراء الترتيبات اللازمة.

والسبت، أعلنت باكستان، أن محادثات بين الولايات المتحدة وإيران ستنطلق في منتجع بورغنشتوك السويسري، الأحد، في إطار "مذكرة تفاهم إسلام آباد" التي تمهّد لإنهاء الحرب بين واشنطن وتل أبيب من جهة، وطهران من جهة أخرى.

وكانت إيران والولايات المتحدة قد أعلنتا، في 14 يونيو الجاري، التوصل إلى تفاهم من 14 بندًا بوساطة باكستانية، يهدف إلى وقف الحرب ومعالجة الخلافات بين الطرفين عبر الحوار والمفاوضات.

ويتضمن التفاهم بنودًا تتعلق بإنهاء الحرب، بما في ذلك في لبنان، وإعادة فتح مضيق هرمز، ورفع الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة على إيران.

ومن المقرر أن يخوض الطرفان محادثات تستمر 60 يومًا للتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن ملفات من بينها البرنامج النووي الإيراني ورفع العقوبات.