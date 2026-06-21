بابا الفاتيكان يشيد بالقديسة الأمريكية فرانشيسكا كابريني كنموذج لرعاية المهاجرين

أشاد بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر، أمس السبت، بالقديسة الأم فرانشيسكا كابريني، أول قديسة أمريكية في تاريخ الكنيسة الكاثوليكية، كنموذج للمسيحيين في العصر الحالي في رعاية المهاجرين المحتاجين.

وجاءت تصريحات البابا خلال زيارته إلى مسقط رأس كابريني في بلدة سانت أنجيلو لوديجيانو شمالي إيطاليا.

ودعا البابا، الذي اختلف مع إدارة ترامب بشأن حملتها على المهاجرين، الشباب على وجه الخصوص إلى التعرف على حياة كابريني وخدمتها، مؤكدا مجددا أنه كأول بابا أمريكي في التاريخ يتبع سيرة البابا فرنسيس في إعطاء الأولوية لمعاناة المهاجرين.

وترأس ليو صلاة المساء أمام ضريح كابريني داخل البازيليكا التي تحمل اسمها في مسقط رأسها في بلدة سانت أنجيلو لوديجيانو بالقرب من مدينة ميلانو.

وتأتي هذه الزيارة إلى شمال إيطاليا ضمن جولة ليو الصيفية الكبرى في إيطاليا لزيارة مدن رئيسية والتعرف على رعيته.

وتعد كابريني، شفيعة المهاجرين، واشتهرت لدى العديد من الأمريكيين بعملها في رعاية المهاجرين الإيطاليين في الولايات المتحدة في مطلع القرن الماضي.