الخارجية الإيرانية: ضمان وقف النار في لبنان سيكون محورا باجتماع سويسرا

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، اليوم الأحد، إن ضمان وقف النار في لبنان سيكون محورا باجتماع سويسرا.

وأضاف في تصريحات لوكالة الأنباء الرسمية «إرنا»، أن «موضوع محادثات الأحد يتمحور حول متابعة تنفيذ مذكرة التفاهم ووقف إطلاق النار على جميع الجبهات، بما فيها لبنان».

وأشار إلى أن «الولايات المتحدة عجزت، أو ربما امتنعت، عن تنفيذ هذا البند، بينما تواصل إسرائيل انتهاك التزاماتها».

وأوضح أن «البند 13 من مذكرة التفاهم ينص على أن بدء المفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي مشروط بتنفيذ خمسة بنود محددة، من بينها البند الأول من مذكرة التفاهم بشأن وقف إطلاق النار على جميع الجبهات، بما فيها لبنان».

وتأتي هذه التصريحات مع انطلاق جولة المفاوضات الجديدة صباح اليوم، حيث أكدت الدولة المضيفة، سويسرا، اكتمال وصول الوفود الرسمية لبدء المحادثات.

ويترأس الوفد الأمريكي نائب الرئيس جي دي فانس، في حين يترأس الوفد الإيراني رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، إلى جانب حضور لافت للوسطاء؛ إذ تعقد لقاءات موسعة بحضور ممثلين عن قطر وباكستان، بالإضافة إلى اجتماعات ثنائية منفصلة.

وفي سياق الحراك الدبلوماسي المواكب للمفاوضات، أكدت الخارجية الباكستانية مواصلة دعمها للتفاهمات الإيرانية الأمريكية، حيث يجرى رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف لقاءات ثنائية مع وفود أمريكا وإيران وقطر وسويسرا، وذلك عقب وصوله إلى مقر المفاوضات رفقة قائد الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير، لينضموا إلى الوفود الإقليمية والدولية المجتمعة في بورغنشتوك لصياغة خارطة طريق تنهي التصعيد في المنطقة.