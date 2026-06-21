تفاصيل مصرع الفنان كريم محمد في حادث دهس بمدينة 6 أكتوبر

تحقق النيابة العامة بالجيزة، في واقعة مصرع الفنان كريم محمد عبدالعليم، مسئول صفحات التواصل الاجتماعي بقناة النهار الفضائية، بعد أن صدمته، مساء أمس، سيارة مجهولة أثناء عبوره طريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر.

وطلبت النيابة تحريات رجال المباحث حول الواقعة، وعرض جثة المتوفي على الطب الشرعي لإعداد تقرير وافٍ عن سبب الوفاة، وكلفت بتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط موقع الحادث والطرق المؤدية إليه، وتتبع خط سير السيارة الهاربة، إلى جانب استدعاء الشهود وأسرة المتوفي لسماع أقوالهم.

واستمعت الجهات المختصة إلى أقوال شقيق المتوفي، الذي أفاد بأن شقيقه أنهى عمله بمدينة الإنتاج الإعلامي، وكان في طريق عودته إلى منزله، وأثناء محاولته عبور الطريق لاستقلال إحدى سيارات الأجرة اصطدمت به سيارة ملاكي، ما أدى إلى إصابته إصابات بالغة أودت بحياته، وفر قائد السيارة من مكان الحادث عقب وقوعه.

وتلقى قسم شرطة ثالث أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من مستشفى الشيخ زايد العام بوصول كريم محمد عبد العليم، 29 عامًا، جثة هامدة، بعد تعرضه لحادث سير بطريق الواحات أمام محطة وقود في اتجاه الطريق السياحي بدائرة القسم.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى المستشفى وموقع البلاغ لإجراء المعاينة والفحص، وبدأت فرق البحث جمع المعلومات والاستماع إلى أقوال ذوي المتوفى والشهود المحتملين للوقوف على ظروف الحادث وملابساته، ويجري تحريات موسعة لسرعه كشف ملابسات الواقعة وتحديد هوية السيارة المتسببة في الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.