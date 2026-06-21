الرئيس الإيراني: نتوقع الإفراج عن 6 مليارات دولار من الأموال المجمدة في قطر مع بدء محادثات اليوم

بزشكيان: لا نسعى لامتلاك سلاح نووي.. وحقنا في تخصيب اليورانيوم غير قابل للتنازل

قدّم الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، مؤشرات إيجابية بشأن المباحثات الجارية مع الولايات المتحدة، معلنًا أن بلاده تتوقع الإفراج عن ست مليارات دولار من أموالها المجمدة في قطر مع انطلاق جولة جديدة من المحادثات.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية «إرنا»، عن بزشكيان، قوله إن التفاهمات المطروحة بين طهران وواشنطن تصب في مصلحة الشعب الإيراني، مشيرًا إلى أن الحكومة نجحت خلال الفترة الماضية في إدارة عدد من الملفات المالية والاقتصادية واتخاذ خطوات مهمة بهذا الشأن.

وأكد الرئيس الإيراني أن «بلاده لا تسعى إلى امتلاك سلاح نووي»، موضحًا أن هذا الموقف ثابت ومعلن منذ سنوات، وأن إيران مستعدة لتأكيده كتابة إذا اقتضت الحاجة.

وفي المقابل، شدد بزشكيان، على تمسك إيران بحقها في تخصيب اليورانيوم، معتبرًا أن «هذا الحق غير قابل للتنازل، وأن الطرف الآخر سيضطر إلى القبول به».

وأشار إلى أن المواقف الدولية تجاه القدرات الدفاعية الإيرانية شهدت تحولًا مقارنة بالماضي، مرجعًا ذلك إلى ما وصفه بتعزيز قوة الردع الإيرانية ودور المؤسسات العسكرية، إلى جانب تماسك الجبهة الداخلية.

واختتم بزشكيان، تصريحاته بالتأكيد أن وحدة الإيرانيين تمثل مصدر قوة البلاد، محذرًا من محاولات إحداث انقسامات داخلية تستهدف النيل من التماسك الوطني.