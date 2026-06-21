رئيس وزراء باكستان يصل إلى سويسرا للمشاركة في المحادثات الأمريكية – الإيرانية

وصل رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، صباح الأحد، إلى سويسرا للمشاركة في المحادثات الأمريكية – الإيرانية.

وبحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الباكستاني، يشارك شريف، وقائد الجيش عاصم منير، في المحادثات رفيعة المستوى حول تنفيذ مذكرة التفاهم الخاصة بإسلام آباد.

وفي وقت سابق، وصل وفدا إيران برئاسة محمد باقر قاليباف، والوفد الأمريكي برئاسة نائب الرئيس، جيه دي فانس، إلى سويسرا لبدء المحادثات المفترض انطلاقها بعد ساعات.

وقال فانس، قبل توجهه إلى سويسرا إن أحد أولويات واشنطن يتمثل في إحراز تقدم نحو وقف إطلاق النار في لبنان، الذي تعرض مجددا لقصف صاروخي إسرائيلي.

من جهته، قال مسئول إيراني إن إنهاء الصراع في لبنان «يمثل البند الأكثر أهمية على جدول أعمال الوفد الإيراني» خلال المحادثات.

وتأتي المحادثات في أعقاب الاتفاق الإطاري الذي وقعته الولايات المتحدة وإيران الأسبوع الماضي، حيث يسعى الجانبان خلال مهلة تمتد 60 يوما إلى التوصل لاتفاق نهائي بشأن القضايا الفنية المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني، في خطوة تحمل تداعيات واسعة على أمن المنطقة والاقتصاد العالمي.

غير أن مسار المفاوضات يواجه تحديات متزايدة بسبب التصعيد العسكري بين إسرائيل وحزب الله في لبنان، إلى جانب التوترات المرتبطة بمضيق هرمز، أحد أهم الممرات الإستراتيجية لتجارة الطاقة العالمية.