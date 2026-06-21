من هم أعضاء الوفد الإيراني المشارك في المحادثات مع الولايات المتحدة بسويسرا؟

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أفادت وكالة أنباء صابرين الإيرانية، بأن كبير المفاوضين الإيرانيين ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، يرأس الوفد الإيراني المشارك في المحادثات مع الولايات المتحدة بسويسرا.

وقد لعب قاليباف، دورا محوريا في سلسلة المفاوضات الإيرانية لإنهاء الصراع.

وأضافت الوكالة أن الوفد يضم أيضا وزير الخارجية عباس عراقجي والمتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي، إلى جانب عدد من المسئولين الآخرين، من بينهم مسئولون في القطاع المصرفي والنفطي.

ووصل نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، إلى سويسرا للمشاركة في المحادثات الأمريكية الإيرانية، وفقا لما أعلنه مكتبه.

ومن المقرر أن يشارك في المحادثات أيضا جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والمبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف.

وأفاد دبلوماسي مطلع لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، بأنه تم إدراج جلسة طارئة بشأن لبنان على جدول المحادثات الأمريكية الإيرانية في سويسرا، وستكون أول ملف يُناقش خلال الاجتماعات.

وقال دي فانس قبل توجهه إلى سويسرا إن أحد أولويات واشنطن يتمثل في إحراز تقدم نحو وقف إطلاق النار في لبنان، الذي تعرض مجددا لقصف صاروخي إسرائيلي.

من جهته، قال مسئول إيراني إن إنهاء الصراع في لبنان "يمثل البند الأكثر أهمية على جدول أعمال الوفد الإيراني" خلال المحادثات.