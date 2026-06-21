الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخريج المرشحين للتعيين بعدد من الوزارات

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نظمت الأكاديمية العسكرية المصرية مراسم الاحتفال بتخرج الدورة التدريبية المجمعة للمرشحين للتعيين بوزارات النقل والموارد المائية والرى والبيئة والاستثمار والتجارة الخارجية والمركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، وذلك بعد انتهاء فترة تأهيلهم داخل الأكاديمية العسكرية المصرية.

بدأت المراسم بمناقشة بحث تخرج الدورة والذى أظهر مدى ما وصل إليه الخريجون من مستوى تعليمى راقى خلال فترة دراستهم بالأكاديمية، كما تم عرض الموقف التدريبى للخريجين، وعرض فيلم تسجيلى تناول المراحل المختلفة للدورة.

وألقى أقدم الدارسين بالدورة كلمة وجه خلالها الشكر للقوات المسلحة على تنفيذ هذه الدورات التى ساهمت فى إكسابهم الوعى الصحيح والمعرفة المستنيرة بما يمكنهم من خدمة الوطن فى مختلف المجالات التى سيكلفون بالعمل بها.

من جانبه أكد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، خلال كلمته، أهمية استمرار التنسيق مع القوات المسلحة لتنفيذ تلك الدورات التى تسهم فى إعداد وتأهيل كوادر علمية لديها القدرة على آداء مهامها بكل تفانٍ وإخلاص وتحمل المسئولية الوطنية فى مختلف التخصصات.

كما ألقى اللواء محمد صلاح التركى مدير الأكاديمية العسكرية المصرية كلمة هنأ خلالها الخريجين متمنياً لهم التوفيق فى حياتهم العملية، مشيراً إلى أن الأكاديمية العسكرية المصرية تُسخِر جهودها لإعداد أجيال جديدة قادرة على خدمة الوطن بمختلف قطاعات الدولة ، واختتمت مراسم الاحتفال بتكريم أوائل الدورة .

حضر الاحتفال اللواء أيهاب الفيومى مساعد وزير الدفاع، والدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ومدير المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة وعدد من قيادات الأكاديمية العسكرية المصرية وعدد من مسئولى وزاراتى النقل والبيئة.