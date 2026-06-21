نائب الرئيس الأمريكي يصل سويسرا للمشاركة في المحادثات مع إيران

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وصل نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، إلى سويسرا للمشاركة في المحادثات الأمريكية الإيرانية، وفقا لما أعلنه مكتبه.

ومن المقرر أن يشارك في المحادثات أيضا جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والمبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف.

وأفاد دبلوماسي مطلع لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، بأنه تم إدراج جلسة طارئة بشأن لبنان على جدول المحادثات الأمريكية الإيرانية في سويسرا، وستكون أول ملف يُناقش خلال الاجتماعات.

وقال دي فانس قبل توجهه إلى سويسرا إن أحد أولويات واشنطن يتمثل في إحراز تقدم نحو وقف إطلاق النار في لبنان، الذي تعرض مجددا لقصف صاروخي إسرائيلي.

من جهته، قال مسئول إيراني إن إنهاء الصراع في لبنان "يمثل البند الأكثر أهمية على جدول أعمال الوفد الإيراني" خلال المحادثات.

إلى ذلك، أعلن مكتب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أن شريف وقائد الجيش الباكستاني عاصم منير غادرا إسلام آباد متوجهين إلى سويسرا، حيث تجري المباحثات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران.

ولعبت باكستان دورا رئيسيا كوسيط في المحادثات الأمريكية الإيرانية منذ الإعلان الأول عن وقف إطلاق النار.

وقالت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان: "ستواصل باكستان دعم وتعزيز تنفيذ التفاهمات التي تم التوصل إليها بين إيران والولايات المتحدة".