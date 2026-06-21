 إصابة 12 شخصا في حادث تصادم سيارة ملاكي وميكروباص بطريق مصر – إسكندرية الصحراوي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إصابة 12 شخصا في حادث تصادم سيارة ملاكي وميكروباص بطريق مصر – إسكندرية الصحراوي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وليد ناجي
نشر في: الأحد 21 يونيو 2026 - 12:36 م | آخر تحديث: الأحد 21 يونيو 2026 - 12:36 م

أصيب 12 شخصًا بإصابات متفرقة ما بين كسور وجروح وكدمات بالجسد، اليوم الأحد، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي على طريق مصر - إسكندرية الصحراوي.

البداية جاءت بتلقي الأجهزة الأمنية بلاغًا من مرتادي طريق مصر - إسكندرية الصحراوي بوقوع حادث ووجود مصابين.

على الفور انتقلت القوات الأمنية لمكان الحادث مدعومة بسيارات الإسعاف وبمجرد وصول القوات الأمنية تبين أن الحادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى ميكروباص ووجود 12 مصابا.

تم نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج اللازم فيما بدأت الأوناش والقوات الأمنية إزالة مخلفات الحادث لتسيير الحركة المرورية وإعادتها لطبيعتها مرة أخرى.

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