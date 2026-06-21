وزير الخارجية السويسري: علاقة الثقة مع إيران تبقى في خدمة الدبلوماسية وتحقيق السلام

رحب وزير الخارجية السويسري إينياتسيو كاسيس، بنظيره الإيراني عباس عراقجي، مؤكدًا حرصه على توفير إطار للنقاش والحوار في قمة بحيرة لوسيرن.

وقال في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الأحد، إن علاقة الثقة بين سويسرا وإيران – في ظل الظروف الراهنة - تبقى في خدمة الدبلوماسية، وتحقيق السلام والأمن في الشرق الأوسط.

ومن المقرر انطلاق محادثات بين الولايات المتحدة وإيران في منتجع بورغنشتوك السويسري، اليوم الأحد، في إطار «مذكرة تفاهم إسلام أباد» التي تمهّد لإنهاء الحرب بين واشنطن وطهران.

وأرسلت كل من الولايات المتحدة وإيران مسئولين رفيعي المستوى إلى سويسرا. ويرأس نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، الجانب الأمريكي، بينما يرأس كبير المفاوضين الإيرانيين، محمد باقر قاليباف، وفد طهران.

ومن المرجح أن يتصدر ملف لبنان جدول الأعمال بعد أن هددت الاشتباكات بين إسرائيل وحزب الله الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، ويقول فانس إنه يأمل في إحراز تقدم في المفاوضات المتعلقة بملف المواد النووية الإيرانية.