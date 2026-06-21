وزير الداخلية الألماني يعتزم توسيع نطاق عمليات الترحيل إلى أفغانستان

يعتزم وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت توسيع نطاق عمليات الترحيل إلى أفغانستان بشكل كبير.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، قالت متحدثة باسم وزارة الداخلية في برلين اليوم الأحد:" سيكون من الممكن في المستقبل تسيير ثلاث رحلات طيران عارضة (تشارتر) شهرياً"، وأردفت:"بالإضافة إلى ذلك، يمكن تنفيذ عمليات ترحيل فردية عبر الرحلات الجوية المنتظمة في أي وقت".

ووفقاً للمتحدثة، تستند خطة التوسيع هذه إلى محادثات بين ممثلين عن وزارة الداخلية الألمانية وحركة طالبان الإسلامية الحاكمة في أفغانستان. ونظرا لأن الحكومة الألمانية لا تعترف بحركة طالبان كحكومة شرعية لأفغانستان، فإنه يجري الحديث عن هذه اللقاءات باعتبارها محادثات "على المستوى التقني".

وقبل فترة وجيزة، قامت ألمانيا بترحيل 32 أفغانياً عبر رحلة طيران عارضة إلى وطنهم. وكان من بين الرجال المبعدين مدانون بارتكاب جرائم جنائية خطيرة، من بينها الاغتصاب، والقتل، والاعتداء الجنسي على أطفال، والاتجار بالمخدرات، والابتزاز المقترن بالتهديد.

وفي تصريح لصحيفة "بيلد أم زونتاج" الألمانية الصادرة اليوم الأحد، قال الوزير دوبرينت المنتمي إلى الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري:" على أي شخص يسيء استخدام الحماية التي نقدمها ويرتكب جرائم خطيرة هنا، أن يبحث عن مستقبله في بلده الأصلي". وأكد الوزير أن "مجتمعنا لديه مصلحة مشروعة في أن يغادر المجرمون بلادنا".