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أعداد جريدة الشروق
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الشرطة البريطانية توجه اتهامات لرجل على خلفية سلسلة هجمات معادية للمسلمين في إدنبرة

لندن - (د ب أ)
نشر في: الأحد 21 يونيو 2026 - 2:34 م | آخر تحديث: الأحد 21 يونيو 2026 - 2:34 م

أفادت شرطة اسكتلندا بتوجيه اتهامات لرجل /36 عاما/، على خلفية سلسلة من الهجمات التي شهدتها إدنبرة، ووصفها رئيس الوزراء كير ستارمر، بأنها تبدو مدفوعة بـ"كراهية المسلمين".

وأفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا)، اليوم الأحد، بأنه قد تم استدعاء ضباط مكافحة الإرهاب للتحقيق في الهجمات التي وقعت بأنحاء إدنبرة، أمس الأول الجمعة، والتي أسفرت عن إصابة خمسة أشخاص.

وأعلنت الشرطة أمس السبت إلقاء القبض على رجل اسكتلندي أبيض البشرة.

وقالت في وقت متأخر من مساء أمس: "لقد تم توجيه الاتهام لرجل /36 عاما/، على خلفية عدد من الحوادث التي وقعت في إدنبرة يوم الجمعة الموافق 19 يونيو 2026... وقد تم تقديم تقرير إلى دائرة الإدعاء العام المحلية، ومن المقرر أن يمثل المتهم أمام المحكمة في الوقت المناسب."

 

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