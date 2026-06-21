وزارة الدفاع الروسية: قواتنا استهدفت مصافي النفط ومنشآت الطاقة الداعمة للجيش الأوكراني

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الأحد، أن القوات التابعة لها استهدفت، خلال الليلة الماضية، مصافي النفط ومستودعات الوقود ومنشآت الطاقة التي تدعم الجيش الأوكراني، إضافة لتحقيق تقدم كبير على الأرض في جميع جبهات القتال في منطقة العملية العسكرية الخاصة.

وقال البيان "استهدفت القوات الجوية العملياتية التكتيكية، والطائرات المسيرة الهجومية، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية البنية التحتية للمطارات العسكرية، ومصافي النفط، والبنية التحتية للوقود والطاقة والنقل في أوكرانيا، ومستودعات الوقود التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ومراكز الدعم اللوجستي، ومراكز إنتاج وتجميع الطائرات المسيرة بعيدة المدى، ومواقع تخزينها، بالإضافة إلى نقاط الانتشار المؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 147 منطقة"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف البيان "أسقطت منظومات الدفاع الجوي ثماني قنابل موجهة و483 طائرة مسيرة".

وقالت الوزارة إنه بالإضافة إلى ذلك، دمرت قوات أسطول البحر الأسود في الجزء الجنوبي الغربي من البحر الأسود أربعة زوارق مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.

وكشفت الوزارة أنه، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، سيطرت القوات الروسية على 12 معقلا وطهرت 53 مبنى تابعا للقوات المسلحة الأوكرانية في مدينة كراسني ليمان بجمهورية دونيتسك الشعبية.