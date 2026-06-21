ختام فعاليات التدريب الجوي المصري التركي المشترك بجمهورية مصر العربية

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اختتمت فعاليات التدريب الجوى المصرى التركى المشترك والذى تم تنفيذه على مدار عدة أيام بمشاركة عناصر من القوات الجوية المصرية والتركية بعدد من القواعد الجوية بجمهورية مصر العربية.

وتضمن التدريب تنفيذ العديد من الأنشطة التدريبية والطلعات الجوية المشتركة وذلك بمشاركة مجموعة من أحدث الطرازات للمقاتلات متعددة المهام المصرية والتركية والتى عكست مدى ما وصلت إليه القوات المشاركة من مستوى راقى فضلاً على تبادل الخبرات التدريبية والتكتيكية فى التخطيط والتنفيذ وأساليب القيادة والسيطرة.

تأتى هذه التدريبات فى إطار تنمية العلاقات العسكرية والتعاون المشترك للقوات الجوية مع نظائرها من الدول الشقيقة والصديقة.