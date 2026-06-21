رئيس الوزراء يشهد توقيع عقد شراكة استثمارية لمشروع عمراني بمدينة مدى

يشهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم الأحد، توقيع عقد شراكة استثمارية بين القطاع الخاص المصري والإماراتي لتطوير مشروع عمراني تنموي في مدينة «مدى» بالقاهرة الجديدة، باستثمارات تتخطى 3 مليارات دولار.

وتُعد «مدى» واحدة من أهم وأبرز مدن الجيل الخامس في مصر، وتمتد على مساحة 5800 فدان بقلب القاهرة الجديدة، وتتضمن العديد من عناصر الجذب والترفيه بأعلى المواصفات والمعايير الإقليمية والعالمية.

وتم تصميم مدينة «مدى» لتكون نموذجًا للمستقبل في مجال التنمية الحضرية المستدامة، إذ يشمل المشروع مجموعة من العناصر البيئية التي تهدف إلى الحد من التلوث واستخدام الموارد الطبيعية بشكل فعال، كما يتم تضمين المساحات الخضراء الكبيرة التي تساهم في تحسين جودة الحياة للسكان.