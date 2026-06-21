الأرصاد الجوية تتوقع استمرار موجة الحر في ألمانيا خلال الأسبوع الجاري

من المرجح أن تستمر موجة الحر الصيفية في ألمانيا خلال الأسبوع الجاري.

وأفادت هيئة الأرصاد الجوية الألمانية في مدينة أوفنباخ اليوم الأحد بأن هناك "مؤشرات على أن موجة الحر ستمتد مجدداً إلى شمال البلاد، وأن من الممكن أن تصل درجات الحرارة محلياً في الجنوب الغربي إلى عتبة الأربعين درجة مئوية"، وذلك بحلول يوم الأربعاء المقبل. لكنها أشارت إلى أن هذا السيناريو لا يزال غير مؤكد.

وأضافت الهيئة أن نماذج الطقس تفيد "وفقاً للوضع الحالي، بأن أقرب موعد لظهور مؤشرات على انخفاض في درجات الحرارة سيكون مع بداية عطلة نهاية الأسبوع المقبلة على أقرب تقدير".

في غضون ذلك، لا يزال خطر حدوث عواصف رعدية محلية شديدة قائماً في وسط وجنوب ألمانيا؛ ووفقاً لهيئة الأرصاد الجوية، قد تشهد بعض المناطق المحدودة جداً هطول أمطار غزيرة، وتساقط حبات البرد، وهبوب رياح عاصفة، وتابعت الهيئة موضحة: "ومع ذلك، فإن أغلبية السكان لن يشعروا بهذه العواصف الرعدية".

وفي الوقت نفسه، لا يزال خطر الأحوال الجوية العنيفة قائماً محلياً في وسط ألمانيا وجنوبها. ووفقاً للهيئة، قد تشهد مناطق محدودة جداً أمطاراً غزيرة وبَرَداً وهبّات رياح عاصفة. وأضافت: "معظم السكان لن يلاحظوا شيئاً من هذه العواصف الرعدية".