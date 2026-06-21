ترامب: لدينا أقوى جيش في العالم بلا منازع ونحقق انتصارات غير مسبوقة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة تبلي بلاء حسنًا في عهده، مشيرًا إلى تحقيق ما وصفها بـ«الأرقام القياسية في التوظيف وسوق الأسهم».

وأضاف في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الأحد، أن «الولايات المتحدة تمتلك أفضل اقتصاد على الإطلاق، وأعظم جيش في العالم بلا منازع».

وأشار في تدوينته، التي هنأ فيها بمناسبة عيد الأب، إلى أن «بلاده تحقق انتصارات على جميع الجبهات، وانتصارات غير مسبوقة».

وقبل أيام، قال الرئيس الأمريكي إن أسواق الأسهم تسجل مستويات قياسية جديدة، مشيرًا إلى أن أسعار النفط تنخفض.

وأوضح ترامب، أن من كانوا يعتقدون أنه لم يكن حازمًا بما يكفي في التعامل مع إيران «إما أنهم حسودون أو سيئون»، مؤكدًا أن التطورات الأخيرة أثبتت صحة سياساته تجاه إيران.

يأتي ذلك في الوقت الذي انطلقت فيه أعمال قمة بحيرة لوسيرن، والاجتماع الأول للجنة رفيعة المستوى بمشاركة ممثلين عن الولايات المتحدة الأمريكية، والجمهورية الإسلامية الإيرانية، والدولتين الوسيطتين، دولة قطر وجمهورية باكستان الإسلامية.

وقال الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري، مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية «قنا»، إنه تم تشكيل مجموعات فنية وتقنية متخصصة للتفاوض بشأن بنود الاتفاق النهائي الذي سيغطي جوانب مذكرة التفاهم كافة، بالإضافة إلى تشكيل مجموعات متابعة تُعنى بتنفيذ المذكرة ومواكبة التقدم المحرز وصولًا إلى إبرام الاتفاق النهائي، بما يعكس التزام جميع الأطراف بالمضي قدمًا في العملية التفاوضية بحسن نية، وبهدف التوصل إلى اتفاق شامل ومستدام.

وأكد أن دولة قطر ستواصل، بصفتها إحدى الدول الوسيطة، العمل مع جمهورية باكستان الإسلامية وكل الأطراف المعنية، لتهيئة بيئة إيجابية تُمكّن المفاوضات من تحقيق أهدافها، انطلاقًا من إيمانها الراسخ بأن الحوار والدبلوماسية يمثلان السبيل الأمثل لمعالجة النزاعات وتسوية الخلافات.