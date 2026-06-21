أنور إبراهيم: بوتين يؤكد على إمدادات طاقة طويلة الأجل إلى ماليزيا

ذكر رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم اليوم الأحد أن ماليزيا تعزز وضعها في قطاع الطاقة العالمي من خلال شراكات استراتيجية مع الدول الرئيسية المنتجة للطاقة لضمان أمن الطاقة على المدى الطويل.

وأضاف أن التوجه الدبلوماسي المنفتح وغير المنحاز لماليزيا مكن البلاد من الحفاظ على علاقات بناءة مع قوى عالمية، مع حماية المصالح الوطنية، لاسيما في أمن الطاقة، حسب صحيفة ذا ستار الماليزية اليوم الأحد.

وتابع أنور أن المناقشات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارتي الأخيرة إلى روسيا أسفرت عن تأكيدات بشأن استمرار إمدادات الطاقة لدعم كل من الطلب المحلي والتزامات التصدير طويلة الأجل من جانب ماليزيا إلى دول في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية.

وأضاف أن "الرئيس بوتين أكد لي خلال اجتماعنا بأنه سيتم وضع ترتيبات واتفاقيات على المدى الطويل لضمان إمدادات طاقة مستمرة إلى ماليزيا".

جاءت تصريحات أنور إبراهيم خلال المراسم التي أقيمت بمناسبة نقل ميناء بينتولو من ميناء اتحادي إلى ميناء تابع للدولة.