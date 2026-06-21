 إصابة 14 شخصا إثر حريق بفندق في هامبورج الألمانية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إصابة 14 شخصا إثر حريق بفندق في هامبورج الألمانية

هامبورج - (د ب أ)
نشر في: الأحد 21 يونيو 2026 - 10:27 ص | آخر تحديث: الأحد 21 يونيو 2026 - 10:27 ص

 

أصيب 14 شخصا في حريق اندلع بأحد الفنادق في مدينة هامبورج الألمانية.

وأفادت إدارة الإطفاء، اليوم الأحد، بأن شخصا واحدا أصيب بجروح خطيرة، بينما تعرض جميع المصابين الآخرين لإصابات طفيفة، وجرى الإبلاغ عن الحريق بعد منتصف الليل بقليل.

ووفقا للبيانات الأولية، اندلع الحريق في الطابق السفلي للمبنى وكان على وشك الامتداد إلى الطوابق الأخرى.

وبسبب الدخان الكثيف، لم يتمكن نزلاء الفندق من مغادرة المبنى بمفردهم، ما دفع فرق الإطفاء إلى استخدام سلالم الإنقاذ لإجلائهم.

وشارك في العملية نحو 160 فردا من أطقم الطوارئ، ولم تتمكن الشرطة بعد من تقديم أي معلومات بشأن سبب الحريق أو حجم الأضرار المادية.

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