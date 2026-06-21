وزارة الدفاع الروسية: إسقاط 239 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل في عدة مقاطعات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الأحد، أن قوات الدفاع الجوي أسقطت خلال الليل 239 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية ومياه بحري آزوف والأسود.

وقال البيان، "خلال الليلة الماضية، اعترضت وأنظمة الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 239 طائرة مسيرة أوكرانية"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف البيان أنه تم إسقاط الطائرات المسيرة "فوق أراضي مقاطعات أستراخان، وبيلجورود، وبريانسك، وكورسك، وأوريول، وروستوف، وإقليم كراسنودار، وجمهورية القرم، وجمهورية أديجيا، وفوق مياه بحري آزوف والأسود".

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.