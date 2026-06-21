الأمم المتحدة تحذر من احتمال وقوع فظائع في السودان مع تقدم قوات الدعم السريع نحو مدينة الأبيض

حذر أعضاء مجلس الأمن الدولي أمس السبت من احتمال وقوع فظائع وتفاقم الأزمة الإنسانية في السودان، مع تقدم قوات الدعم السريع شبه العسكرية نحو مدينة الأبيض في ولاية كردفان.

ودعا المجلس قوات الدعم السريع إلى عدم شن هجوم على المدينة، التي تقع في منطقة استراتيجية تربط بين وسط وغرب السودان.

جاء هذا التحذير بعد أيام من حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش المجتمع الدولي على الضغط على الأطراف المتحاربة في السودان لتفادي المزيد من إراقة الدماء.

وحذر من تكرار الفظائع التي تم تسجيلها خلال سيطرة قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر في إقليم دارفور أواخر العام الماضي. وذكر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن أكثر من 6000 شخص قتلوا في المدينة خلال ثلاثة أيام.

ووصفت الأمم المتحدة الصراع بأنه أكبر أزمة إنسانية في العالم. ونزح أكثر من 5ر11 مليون شخص بسبب القتال، بينما يواجه نصف سكان السودان شبه الجوع.