حارس اليابان يصنع إنجازا في رباعية تونس

دخل الحارس الياباني زيون سوزوكي تاريخ كأس العالم من أوسع أبوابه، بعدما حقق رقماً مميزاً خلال فوز منتخب بلاده الكبير على تونس في مونديال 2026.

وأصبح سوزوكي ثاني حارس مرمى ياباني يحافظ على نظافة شباكه في مباراة بكأس العالم دون أن يتعرض لأي تسديدة على المرمى، بعد سييغو نارازاكي الذي حقق الإنجاز ذاته في نسخة 2002.

والمفارقة أن الرقمين تحققا أمام المنتخب التونسي، حيث كان "نسور قرطاج" أيضاً منافس اليابان في المباراة التي شهدت إنجاز نارازاكي قبل 24 عاماً.

ويعكس هذا الرقم الهيمنة الكاملة التي فرضها المنتخب الياباني خلال اللقاء، إذ لم يسمح لمنافسه بصناعة أي فرصة حقيقية بين القائمين والعارضة، بينما واصل سوزوكي قيادة الخط الخلفي بثبات رغم غياب الاختبارات المباشرة.

وأسهم الحارس الياباني في انتصار تاريخي لمنتخب "الساموراي الأزرق"، الذي حجز بطاقة التأهل إلى الدور التالي بعدما قدم واحداً من أقوى عروضه في البطولة.