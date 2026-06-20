 برشلونة يدخل المنافسة على ضم ميكي فان دي فين من توتنهام - بوابة الشروق
السبت 20 يونيو 2026 1:25 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما توقعاتك لـ مصير منتخب مصر في كأس العالم 2026؟
النتـائـج تصويت

برشلونة يدخل المنافسة على ضم ميكي فان دي فين من توتنهام

زيـاد الميـرغني
نشر في: السبت 20 يونيو 2026 - 1:03 ص | آخر تحديث: السبت 20 يونيو 2026 - 1:03 ص

دخل نادي برشلونة دائرة المنافسة للتعاقد مع المدافع الهولندي ميكي فان دي فين، لاعب توتنهام هوتسبير، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب ما أوردته صحيفة «ذا صن» البريطانية، فإن إدارة برشلونة تضع المدافع الهولندي ضمن أولوياتها لتدعيم الخط الخلفي استعدادًا للموسم المقبل، في ظل سعي النادي الكتالوني لتعزيز خياراته الدفاعية.

ويأتي اهتمام برشلونة باللاعب في وقت يواصل فيه ليفربول متابعة موقف فان دي فين، ما يزيد من حدة المنافسة على الحصول على خدماته خلال الميركاتو الصيفي.

وأضاف التقرير أن توتنهام لا يمانع فكرة التخلي عن اللاعب، لكنه اشترط الحصول على نحو 80 مليون يورو للموافقة على إتمام الصفقة.

ويرتبط ميكي فان دي فين بعقد مع توتنهام يمتد حتى يونيو 2029، ما يمنح النادي الإنجليزي موقفًا تفاوضيًا قويًا في أي مفاوضات مقبلة بشأن مستقبله.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك