برشلونة يدخل المنافسة على ضم ميكي فان دي فين من توتنهام

دخل نادي برشلونة دائرة المنافسة للتعاقد مع المدافع الهولندي ميكي فان دي فين، لاعب توتنهام هوتسبير، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب ما أوردته صحيفة «ذا صن» البريطانية، فإن إدارة برشلونة تضع المدافع الهولندي ضمن أولوياتها لتدعيم الخط الخلفي استعدادًا للموسم المقبل، في ظل سعي النادي الكتالوني لتعزيز خياراته الدفاعية.

ويأتي اهتمام برشلونة باللاعب في وقت يواصل فيه ليفربول متابعة موقف فان دي فين، ما يزيد من حدة المنافسة على الحصول على خدماته خلال الميركاتو الصيفي.

وأضاف التقرير أن توتنهام لا يمانع فكرة التخلي عن اللاعب، لكنه اشترط الحصول على نحو 80 مليون يورو للموافقة على إتمام الصفقة.

ويرتبط ميكي فان دي فين بعقد مع توتنهام يمتد حتى يونيو 2029، ما يمنح النادي الإنجليزي موقفًا تفاوضيًا قويًا في أي مفاوضات مقبلة بشأن مستقبله.