سخر الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا من غياب نيمار دا سيلفا عن مباريات منتخب البرازيل في كأس العالم 2026، بسبب الإصابة التي يعاني منها منذ انطلاق البطولة.

وخلال زيارة أجراها إلى أحد المستشفيات في مدينة بيلو هوريزونتي، تلقى الرئيس البرازيلي سؤالًا بشأن وضع نيمار، ليطلق تعليقًا ساخرًا على قائد "السيليساو".

وقال لولا: "نيمار؟ إنه لا يلعب حتى! إنه أول لاعب في العالم يتم استدعاؤه للمنتخب الوطني من أجل العمل عن بُعد"، في إشارة إلى استمرار غياب اللاعب عن المباريات.

ويغيب نيمار عن صفوف البرازيل بسبب إصابة في عضلة الساق، ما حرمه من المشاركة في أولى مباريات منتخب بلاده في مونديال 2026.

وكان منتخب البرازيل قد استهل مشواره في البطولة بالتعادل مع المغرب بنتيجة 1-1، في مباراة غاب عنها نيمار الذي اكتفى بمتابعتها من مقاعد البدلاء.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن نيمار سيغيب أيضًا عن مواجهة هايتي ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات، رغم تسجيله تطورًا إيجابيًا في عملية التعافي.

وأضافت الصحيفة أن المهاجم البرازيلي البالغ من العمر 34 عامًا شارك، الأربعاء الماضي، في أول حصة تدريبية جماعية له مع زملائه منذ بداية البطولة، ما يعزز آمال الجهاز الفني في استعادته خلال المباريات المقبلة.